Filho de jornalista da NBC a interromper direto da mãe está a derreter corações

A jornalista da NBC Courtney Kube foi interrompida pelo filho enquanto fazia um direto na televisão ao final da manhã da passada quarta-feira.A repórter, especialista em segurança nacional dos EUA, estava a descrever a ofensiva anunciada pela Turquia no norte da Síria, quando o filho de quatro anos surgiu do lado direito do ecrã."Peço desculpa, os meus filhos estão aqui", disse sorridente a jornalista enquanto tentava gentilmente retirar o filho da frente das câmaras. A imagem foi imediatamente substituída por um mapa da região síria.Mais tarde, Courtney explicou que as notícias de última hora sobre a Síria surgiram num momento em que os dois filhos gémeos não estavam na escola, e que por isso, teve de os levar consigo para o trabalho.Esta situação faz recordar o momento insólito transmitido pela BBC, em 2017, durante uma entrevista ao professor universitário Robert Kelly através de uma vídeoconferência em direto.No vídeo, as duas filhas do especialista invadem o escritório onde o pai se encontrava a conceder a entrevista. A mais velha, surge a dançar, seguida da segunda, uma bebé em cima de um andador.A acrescentar à situação, só por si hilariante, aparece uma mulher a correr e visivelmente atrapalhada, que "puxa" as crianças para fora do escritório e tenta sair sorrateiramente, convicta de que não está a aparecer na gravação em direto.