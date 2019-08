Filho português de Julio Iglesias luta por herança que supera os 30 milhões de euros

Javier Santos, reconhecido como filho legítimo de Julio Iglesias, vai herdar muito mais do que 30 milhões de euros - a fatia da herança que lhe cabe. O filho da amante portuguesa de Iglesias quer ganhar tudo aquilo a que tem direito assim que o pai morrer. Quer ter uma parte dos direitos de autor das músicas de Julio Iglesias."A cada três segundos, em todo o Mundo, ouve-se uma canção de Julio Iglesias. Os direitos de autor duram 70 anos após a sua morte. O património é muito grande", explica Fernando Osuna, advogado de Javier, numa entrevista aoem Sevilha, Espanha.Javier é fruto de um fugaz romance entre a bailarina portuguesa e o cantor romântico. A relação não durou mais de uma semana, em 1975. Durante muitos anos, a portuguesa foi acusada de oportunismo. "Ele é filho de Julio como os restantes irmãos. Se os irmãos tiveram tudo desde pequeninos, se têm direito, Javier também. Tem o mesmo direito. Isto é mais por honra do que por dinheiro", diz aoMaria Edite.Em entrevista exclusiva aoe à, a mãe de Javier garante ainda que não perdoa Julio Iglesias. "Jamais vou esquecer. Isso não se pode perdoar. Para nascer um filho são necessárias duas pessoas. Quem tem a culpa? Eu e o Julio. O Javier não tem culpa de nada", afirma Maria Edite. A portuguesa, que chegou a Espanha há 40 anos para trabalhar como bailarina, vai mais longe: "Foram anos duríssimos. Sobre isso as pessoas não falam. Sabe do que falam? Do dinheiro, do dinheiro, do dinheiro. Porque é que as pessoas pensam sempre no que Javier irá ter? Porque é que não pensam no que perdeu?".Ao longo quase 30 anos, Julio Iglesias recusou fazer os testes de ADN, negou ter-se envolvido com a bailarina portuguesa e seguiu com a carreira.Javier, que entrou na Justiça espanhola em 2017 com novas provas - um teste de ADN de 99,9% - garante que não o fez por dinheiro. "Sou muito humilde. Nunca tive muito dinheiro e não sinto a falta de dinheiro. Não há dinheiro que pague a felicidade da minha mãe", garantiu o músico, de 43 anos, em entrevista.A partir de agora, Javier já pode assumir um dos apelidos mais conhecidos de Espanha. É casado há três anos com a italiana Chiara Allegrini, vive em Valência e será pai em breve. Foi por carta que informou a Iglesias que este iria ser avô.Maria chegou a Espanha há 40 anos. A ‘portuguesinha’, como Iglesias lhe chamava, viveu em Barcelona, Madrid, Miami e República Dominicana. Mas é em Valência que se sente bem. Trabalhou num restaurante durante 15 anos.A defesa demorou quatro meses a tentar notificar Julio Iglesias da ação judicial. O juiz disse que era obrigatório o cantor vir a Espanha fazer a prova de ADN. Mas este recusou. Dizia que a "ação não era real".A fortuna de Julio Iglesias ronda os 800 milhões de euros. Javier e os restantes irmãos têm direito a 33% da herança. Feitas as as contas, trata-se de uma fatia que ronda os 30 milhões de euros para cada um dos herdeiros.Fernando Osuna já teve em mãos mais de 500 casos que envolveram testes de paternidade. "Se o detetive mentir ou faltar à verdade é preso. É uma garantia de que o que estava a informar é verdade. Recolheu-se o ADN num sítio público, na praia. E é para um fim lícito, ou seja, saber quem é o pai." Com estes requisitos, o juiz de Valência deu ordem para se reabrir o caso, em 2017.Aos 75 anos, Iglesias é um dos dez músicos que mais discos venderam até hoje. Foi casado com Isabel Preysler entre 1971 e 1979.Após o casamento com a mãe dos três filhos mais velhos -Chábeli, Julio e Enrique –Iglesias formou nova família ao lado de Miranda, com quem tem cinco herdeiros: Miguel Alejandro, 21 anos, Rodrigo, de 20, Guillermo, de 12, e as gémeas Victoria e Cristina, de 18 anos.A música não foi a primeira paixão de Julio Iglesias. O cantor jogou durante vários anos nos escalões inferiores do Real Madrid como guarda-redes, mas um acidente de carro atirou-o para o hospital com poucas hipóteses de voltar a andar. Para passar o tempo, entregou-se à redação de poemas românticos. A carreira não tardou a desenvolver-se.O filho da portuguesa Maria Edite chegou a cantar como o pai, Julio Iglesias, mas hoje é apenas DJ e produtor musical. Editou apenas dois álbuns. As portas fecharam-se, uma a uma, à medida que ia tentando provar que era filho do cantor espanhol.Nas redes sociais, Javier Santos partilha um pouco de tudo, desde as férias, os momentos que marcaram a batalha judicial ou as imagens de quando era criança. Costuma vir a Portugal com frequência, onde ainda tem família da parte da mãe. Gosta de visitar os tios e os primos na Costa de Caparica, em Almada, e de passear em família por Lisboa. Em breve, a mãe, Maria Edite Santos, vem passar férias a Portugal.