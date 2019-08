Recolher ADN de Iglesias Jr. em Miami custa 25 mil euros

"Mandar dois detetives a Miami, durante uma semana, custou 25 mil euros. O meu cliente não tinha dinheiro e pediu emprestado a amigos e familiares ", descreve Fernando Osuna.A colheita de ADN a Julio Iglesias era praticamente impossível. O alvo foi Julio José Iglesias Jr., um filho do cantor. "Os detetives seguiram-no durante uns dias. Julio José foi fazer surf em Miami. Seguiram-no. E, na praia, recolheram uma garrafa de água vazia. Analisámos essa garrafa e deu 99,9% de possibilidade de o Julio, o filho de Julio Iglesias, e o meu cliente Javier serem irmãos", conta o advogado de Javier, que dá mais pormenores: "Os detetives também recolheram pastilhas, lenços, guardanapos, lixos depositados na porta da sua casa. Trouxeram tudo isto de Miami até Espanha. Quando saiu o ADN, de 99,9%, eu disse ao Javier que já podíamos estar tranquilos. Vamos apresentar o processo".O teste de ADN acabou com todas as dúvidas e permitiu reabrir o caso em 2017. Iglesias Jr. foi o único irmão que já falou com Javier Santos."Eu conheci o Javier há muitos anos. Falámos um segundo. Foi agradável. Não tenho nada contra ele. Dá-me pena tudo o que ele está a passar", afirmou Julio José.Apesar de o teste de ADN não ter sido admitido como prova – por falta de autorização - o trunfo da defesa neste caso foi a recusa do cantor em realizar o teste de ADN.