Finlândia modifica leis para fortalecer barreiras na fronteira com a Rússia

O Parlamento finlandês modificou esta semana as suas leis para fortalecer as barreiras na fronteira entre a Finlândia e a Rússia, quando o país nórdico iniciou seu processo de adesão à NATO, disseram esta quinta-feira as autoridades locais.

Após o início da invasão russa na Ucrânia, que ocorreu em 24 fevereiro, a Finlândia encerrou décadas de não alinhamento militar ao pedir para ingressar em maio na Aliança Atlântica, um processo que teve o seu início oficial na segunda-feira.

Motivados pelo temor que Moscovo esteja a usar migrantes para pressionar Helsínquia, novas emendas à lei sobre a guarda de fronteira da Finlândia facilitarão a construção de barreiras mais resistentes ao longo da fronteira de 1 300 quilómetros que a Finlândia partilha com a Rússia.