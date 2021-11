“Fiz tudo para que os meus sonhos fossem possíveis”: As últimas imagens de Marília Mendonça

Marília Dias Mendonça, de 26 anos, era um dos nomes de maior sucesso do estilo sertanejo na atualidade e já tinha atuado em Portugal. Nasceu no Estado de Goiás em julho de 1995.





O seu primeiro EP foi lançado em 2014, com músicas como ‘Alô Porteiro’ e ‘Sentimento Louco’. Mas a projeção nacional foi alcançada mais tarde, em 2016, com o seu álbum de estreia, ‘Marília Mendonça’, que conta com músicas de sucesso como ‘Infiel’, ‘Folgado’, ‘Saudade do Meu Ex’ e ‘Eu sei de Cor’ e, a partir daí, o sucesso só aumentou.