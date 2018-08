Dezenas de bombeiros combatem incêndio no edifício "Bank Buildings", construído em 1785.

The moment part of the roof collapsed at Primark in Belfast city centre as people were being directed away from the ongoing fire. Read more: https://t.co/kKe3nXF6sC pic.twitter.com/tVQXA23JHR — BBC News NI (@BBCNewsNI) August 28, 2018

Primark is well and truly on fire in Belfast. Hope everyone’s alright #primark #belfast pic.twitter.com/6rMRWzvpkZ — Paul (@paulmcw_05) August 28, 2018

Um incêndio está a deflagrar esta terça-feira no edifício da loja da Primark, em Belfast, Irlanda do Norte.O edifício onde a loja Primark de Belfast se situa é denominado de "Bank Buildings" e tem mais de 233 anos. As chamas estão a consumir por completo o telhado desta construção de 1785.Tanto os trabalhadores como aqueles que estavam às compras foram evacuados do prédio de cinco andares.Parte do telhado do edifício acabou mesmo por colapsar devido à intensidade das chamas que ainda não estão controladas.Dezenas de bombeiros estão no local a combater as chamas.