Destroços do foguetão chinês ‘Longa Marcha’ caíram este domingo no oceano Índico, a oeste das Maldivas, após uma reentrada descontrolada na atmosfera que suscitou fortes críticas da NASA.









A maior parte do foguetão desintegrou-se e ardeu na reentrada, que aconteceu por cima da Península Arábica pouco depois da 03h da madrugada (hora de Lisboa), mas alguns destroços resistiram e despenharam-se no mar, longe de qualquer zona habitada, segundo as autoridades chinesas.

A NASA acusou a agência espacial chinesa de “irresponsabilidade” por permitir a reentrada descontrolada na atmosfera de um objeto com mais de 20 toneladas. “As nações espaciais têm o dever de minimizar os riscos para as populações e bens e garantir a máxima transparência”, disse o administrador Bill Nelson. No ano passado, pedaços de um foguetão idêntico caíram na Costa do Marfim, danificando várias casas.