Forças armadas iraquianas negam segundo ataque aéreo dos EUA

Na noite desta sexta-feira os militares iraquianos anunciaram que três viaturas que transportavam membros das Forças de Mobilização Popular do Iraque, um grupo de milícias iraquianas apoiadas pelo Irão, foram atingidas por um ataque aéreo dos EUA durante uma viagem. Os carros teriam sido atingidos nos arredores da capital iraniana, no distrito de al-Taji, e tinham sido mortas pelo menos seis pessoas e feridas três.



em Bagdad, capital do Iraque.Na noite desta sexta-feira os militares iraquianos anunciaram que três viaturas que transportavam membros das Forças de Mobilização Popular do Iraque, um grupo de milícias iraquianas apoiadas pelo Irão, foram atingidas por um ataque aéreo dos EUA durante uma viagem. Os carros teriam sido atingidos nos arredores da capital iraniana, no distrito de al-Taji, e tinham sido mortas pelo menos seis pessoas e feridas três.

A PMF anunciou em comunicado, este sábado, que nenhuma coluna médica foi atingida e que não houve qualquer ataque aéreo, segundo avança a Reuters.

As forças armadas do Iraque anunciaram, este sábado, que não houve qualquer ataque aéreo contra as Forças de Mobilização Popular do Iraque (PMF)