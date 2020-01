Ataque aéreo dos EUA atinge milícia iraquiana pró-Irão e faz seis mortos em Bagdad

Pelo menos seis pessoas morreram e três ficaram feridas esta sexta-feira na sequência de ataques aéreos dos EUA contra as Forças de Mobilização Popular do Iraque, em Bagdad, capital do Iraque.



Três viaturas que transportavam membros de alto nível das Forças de Mobilização Popular do Iraque, um grupo de milícias iraquianas apoiadas pelo Irão, foram atingidas por este ataque aéreo durante uma viagem. Os carros foram atingidos nos arredores da capital iraniano, no distrito de al-Taji.







As seis vítimas mortais foram encontradas, carbonizados, dentro de duas das viaturas atingidas.



O ataque ocorreu cerca das 01h10 (hora local).



Este incidente contra a milícia iraquiana surge após um ataque ordenado por Trump que matou o general Qassem Soleimani, um dos principais combatentes contra os grupos extremistas do Daesh e da Al Qaeda.



O Irão já afirmou que se vai vingar e os Democratas acusaram o presidente norte-americano de ter tomado uma iniciativa bélica sem ter avisado o Congresso.



O clima de tensão entre os EUA e o Irão acentua-se cada vez mais. Começa a notar-se assim uma angústia mundial perante a possibilidade de uma guerra de consequências imprevisiveis.



Em atualização