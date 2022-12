Forças curdas lançam nova ofensiva contra o Estado Islâmico na Síria

As Forças Democráticas da Síria (FDS) anunciaram esta quinta-feira o lançamento de uma nova ofensiva contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI) em território sírio, após seis dos seus membros terem morrido num ataque dos rebeldes em Raqqa.

Num comunicado, as FDS - lideradas pela milícia curda-síria Unidades de Proteção Popular (YPG) -- declaram que a operação foi lançada com o apoio da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos para "eliminar as células terroristas do Estado Islâmico e limpar redutos terroristas em áreas que foram fonte de recentes ataques terroristas".

Seis membros das forças de segurança curdas e um 'jihadista' foram mortos na segunda-feira num ataque reivindicado pelo EI contra o quartel-general das forças curdas em Raqqa, que teve como alvo uma prisão onde estão detidos vários membros daquele grupo fundamentalista islâmico.