Forças israelitas matam palestiniano em confrontos perto de Jerusalém

As forças israelitas disseram esta quinta-feira ter morto um palestiniano em confrontos perto de Jerusalém e indicaram ter levantado o cerco a Nablus, palco de fortes tensões na Cisjordânia ocupada nos últimos meses.

Na quarta-feira à noite, centenas de pessoas concentraram-se em Beit Duqqu, na Cisjordânia e a norte de Jerusalém, em homenagem a Habas Rayan, um palestiniano morto pelas forças israelitas, na sequência de um ataque contra um posto de controlo do território ocupado.

A marcha conduziu a confrontos, disseram testemunhas e forças israelitas, que relataram ter sido disparados vários projéteis.

"Um terrorista que atirava bombas incendiárias contra as nossas forças foi identificado com uma bomba nas mãos. Foi morto a tiro", disse um porta-voz da polícia fronteiriça israelita, que opera em Jerusalém e na Cisjordânia ocupada.

O Ministério da Saúde palestiniano identificou a vítima como Daud Mahmud Khalil Rayan, de 42 anos.

Esta quinta-feira de manhã, três polícias israelitas foram feridos num ataque na Cidade Velha de Jerusalém, disse a polícia, acrescentando que o atacante tinha sido morto.

"Um suspeito", que não foi imediatamente identificado, "puxou de uma faca e esfaqueou um agente", disse a polícia, em comunicado, indicando que os agentes abriram fogo e "neutralizaram" o atacante.

Também esta quinta-feira, as forças israelitas anunciaram o levantamento do cerco imposto durante três semanas em torno de Nablus, na sequência de um ataque mortal contra um soldado e reivindicado por um grupo de combatentes locais, conhecidos como Areen al-Ossud.

Desde então, as forças israelitas intensificaram as incursões nesta grande cidade do norte da Cisjordânia, visando este grupo. Várias pessoas morreram durante as operações israelitas, incluindo o líder do grupo.

Depois de uma avaliação da situação na Cisjordânia, "foi decidido que o encerramento geral imposto às entradas e saídas de Nablus seria levantado", disse o exército israelita, em comunicado.

Na sequência dos ataques contra Israel realizados na primavera, o exército israelita realizou mais de duas mil operações na Cisjordânia, território ocupado desde 1967 por Israel, particularmente nas áreas de Jenin e Nablus.

Esses ataques israelitas já deixaram mais de 120 mortos no lado palestiniano, o maior número em sete anos.