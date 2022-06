Forças israelitas matam quarto palestinianos em menos de 48 horas

As forças israelitas mataram esta quinta-feira um menor palestiniano na Cisjordânia ocupada, baleado próximo do muro de separação do território, onde em menos de 48 horas quatro palestinianos morreram devido a disparos israelitas.

Após ter sido atingido por um tiro no peito por disparos israelitas, na aldeia de Al Madiya, na região de Ramallah, centro da Cisjordânia, o jovem foi enviado de urgência para o hospital. "Os médicos tentaram salvar-lhe a vida, mas acabou por sucumbir a um ferimento muito grave", informou em comunicado o Ministério da Saúde palestiniano.

A morte ocorreu quando militares israelitas dispararam contra um grupo de jovens que jogava numa zona perto do muro de separação da Cisjordânia, segundo fontes citadas pela agência noticiosa oficial palestiniana Wafa.