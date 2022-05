Jornalista palestiniana da Al-Jazeera morre durante ataque israelita na Cisjordânia

Uma jornalista da cadeia de televisão Al-Jazeera morreu esta quarta-feira quando cobria um ataque israelita na cidade de Jenin, na Cisjordânia ocupada, anunciou o Ministério da Saúde palestiniana.

Shireen Abu Akleh, conhecida repórter palestiniana do canal árabe da Al-Jazeera, de 51 anos, foi baleada na cabeça, morrendo pouco depois, informou o Ministério.





Um outro repórter, do jornal Al-Quds, de Jerusalém, também foi ferido, mas encontra-se estável, acrescentou.





Israeli FM Yair Lapid calls death of Al Jazeera journalist sad, offers to investigate jointly with Palestinian authorities. pic.twitter.com/RYWmT4fbUA — Angie (@standforAssange) May 11, 2022

O exército israelita confirmou ter conduzido uma operação no início da quarta-feira no campo de refugiados de Jenin, um reduto de grupos armados palestinianos no norte da Cisjordânia, de acordo com o jornal britânico The Telegraph. No entanto, negou que tinha deliberadamente visado jornalistas.Um fotógrafo da agência de notícias AFP, que se encontrava no local, revelou que disse que Abu Aqleh estava a usar um colete à prova de bala da imprensa quando foi alvejada.Nas últimas semanas, o exército intensificou as operações em Jenin. Vários dos assaltantes culpados de ataques mortais contra israelitas nas últimas semanas eram da região.As autoridades palestinianas disseram que a morte de Abu Aqleh uma "execução", e parte de um esforço israelita para obscurecer a "verdade" sobre a sua ocupação da Cisjordânia.