Foto de cadastrado rende milhões a Donald Trump

A campanha de Donald Trump arrecadou mais de 7,1 milhões de dólares (cerca de 6,5 milhões de euros) desde a sua mais recente ida a tribunal, na quinta-feira, em grande parte devido à venda de merchandising com a histórica foto de cadastrado do ex-Presidente.



T-shirts, canecas, copos de shot, bonés e cartazes com o rosto carrancudo de Trump e o número de cadastro P01135809 são alguns dos artigos disponibilizados no site oficial de campanha, que os apoiantes do ex-Presidente acorreram a comprar em massa, como era esperado.









