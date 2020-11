Fãs de Maradona envolvem-se em conflitos com a polícia para ver caixão da lenda do futebol

Largas centenas de fãs de Maradona envolveram-se no violento e sangrento conflito com a polícia, junto ao palácio presidencial, em Buenos Aires, Argentina, numa tentativa de furar as barreiras de segurança e poderem ver o velório da lenda do futebol, que morreu esta quarta-feira, aos 60 anos.

Imagens mostram os momentos da tensão entre os admiradores de ‘El Pibe’, com pessoas no chão, vários feridos ensanguentados e pessoas a desafiarem as barreiras delimitadas pelas autoridades. A polícia viu-se obrigada a atuar de forma musculada e obrigou os fãs de Maradona a dispersar, à bastonada.

O caixão com o corpo de Maradona vai ficar no palácio presidencial até ao funeral, marcado para esta quinta-feira. As últimas homenagens prolongam-se até sabado.