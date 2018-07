Infra-estrutura colossal ocupa quase cinco quilómetros ao longo da praia na ilha Rugel, no Mar Báltico.

11:23

Um hotel que Hitler mandou construir em 1930 mas que acabou por não concluir foi agora inaugurado, décadas depois.



O "Prora", na Ilha Rugel, no Mar Báltico começou a ser construído nos anos 30 mas nunca chegou a ser acabado devido à Segunda Guerra Mundial.

O edifício tem uma fachada que ocupa quase cinco quilómetros de comprimento e seis andares de altura, preparado para hospedar cerca de 20 mil hóspedes.



As 'ruínas' do prédio pensado pelo ditador (e que chegou a arrecadar um prémio de arquitetura em Paris, em 1937) acabou por servir de refúgio para quem fugia dos bombardeamentos.



De acordo com o Daily Star, a colossal estalagem serve agora outros propósitos: tornou-se num complexo de apartamentos, lojas, restaurantes, um hostel jovial e, por fim, um hotel, mas bem mais modesto do que o pensado por Hitler.