Laury Moussiere, uma habitante da cidade francesa de Cournon d'Auvergne e fotógrafa amadora, fotografou nuvens no céu com a forma de um bebé, em agosto do ano passado, mas é agora que a fotografia está a tornar-se viral nas redes sociais.A imagem foi divulgada esta sexta-feira pela rede de televisão France 3 e está a correr o mundo graças à sua semelhança com a realidade, mostrando a forma de um rosto de um bebé.A criança desenhada parece um feto na barriga da mãe.