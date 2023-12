Fragata francesa abate dois drones oriundos do Iémen no mar Vermelho

Uma fragata francesa abateu dois drones que se dirigiam para o navio, no mar Vermelho, a partir da costa do Iémen, disseram este domingo as forças armadas francesas, num momento de tensão crescente nesta zona marítima estratégica.

Estas duas "ameaças evidentes" foram intercetadas e destruídas no sábado à noite pela fragata Languedoc, que operava no mar Vermelho, indicou o Estado-Maior, em comunicado.

As duas interceções ocorreram no sábado à noite, às 21h30 e 23h30 (em Paris), (20h30 e 22h30 em Lisboa), a 110 quilómetros da costa iemenita, perto da cidade de Al-Hodeida.