Forças armadas operam primeiro voo de drone entre Beja e Porto Santo

As forças armadas realizaram, na madrugada deste sábado, o primeiro voo de drone entre Beja e a ilha de Porto Santo, na Madeira.Entre a base aérea de Beja e Porto Santo são cerca de mil quilómetros o que corresponde a 8h30 de viagem.De acordo com o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, António Silva Ribeiro, a missão foi um sucesso. "O drone não teve qualquer avaria, aterrou em segurança . tendo transportado uma carta redigida por ambas as tripulações e uma nota de dez euros para ficar na memória do voo inaugural."O drone levantou à meia noite e aterrou às 8h20 da manhã em Porto santo, na Madeira.A missão tratou-se de um treino das Forças Armadas com o intuito de testar a capacidade de vigia do mar a longa distância; a capacidade de comunicações via satélite e treinar equipas em operações de longa distância sobre o mar, em ambiente noturno.Os drones das Forças Armadas têm sido utilizados principalmente em missões de vigilância e deteção de incêndios florestais.Só este ano foram mais de 1100 horas de voo.