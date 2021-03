Fragmentos alienígenas podem estar enterrados sob a superfície da Terra, defende estudo

Qian Yuan, autor dessa teoria,

Blocos de rocha gigantes e misteriosos nas profundezas do manto terrestre podem ser os restos do planeta Theia, defendem os cientistas numa nova teoria que lança dúvidas sobre fragmentos alienígenas enterrados sob a superfície da Terra.Estes estruturas geológicas eram, até agora, conhecidas, estando uma no continente africano e outra debaixo do oceano Pacífico. São chamadas de grandes províncias de baixa velocidade de cisalhamento (LLSVPs, na sigla em inglês), segundo a publicação Science Alert.Vários especialistas defendem que há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra e o planeta Theia – que teria aproximadamente o tamanho de Marte – terão colidido, levando à possível fragmentação de ambos. Não se sabia, no entanto, o que teria acontecido com os restos de Theia, mas, segundo esta nova teoria, os núcleos dos dois planetas poderão ter-se fundido num e estas estruturas geológicas serem o que sobrou do antigo planeta.De notar que estas estruturas, também chamadas de "anomalias geológicas", são tão misteriosas que são capazes de criar os seus próprios distúrbios no planeta: enfraquecimentos do campo magnético terrestre, também conhecidos como Anomalia do Atlântico Sul.Além disso, as ondas sísmicas dos terramotos diminuem abruptamente quando passam por estas estruturas , o que sugere que são mais densas e diferentes da rocha do manto circundante.A colisão entre Theia e o planeta Terra terá originado a Lua como a conhecemos hoje.acredita que os LLSVPs são as entranhas de Theia. "Essa ideia maluca é pelo menos possível", defendeu ao apresentar a hipótese na semana passada na Conferência de Ciência Lunar e Planetária.