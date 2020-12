França e Alemanha iniciam campanha de vacinação contra a Covid-19 antes do final do ano. Saiba quando

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou que as primeiras vacinas da Covid-19 deverão começar a ser administradas no final do ano.O Governo francês apresentou esta quarta-feira no Parlamento o plano estratégico de vacinação contra o novo coronavírus.Na primeira fase serão vacinadas as pessoas pertencentes a grupos de risco; numa segunda etapa, serão vacinadas cerca de 14 milhões de pessoas, entre elas doentes com alguma patologia como fator de risco e determinados profissionais de saúde.A Alemanha confirmou também o início da vacinação no próximo dia 27 de dezembro. O plano apresentado dá prioridade aos lares de idosos.Recorde-se que a Agência Europeia de Medicamentos EMA quer dar luz verde para a vacina das farmacêuticas Biontech e Pfizer na próxima segunda-feira (21 de dezembro) - oito dias antes do planeado. A vacina já está no mercado no Reino Unido, EUA e Canadá.