A França não repatria há treze meses filhos menores de 'jihadistas' que estão na Síria, denunciou esta terça-feira um grupo de organizações de direitos humanos, criticando o Governo francês por "instrumentalizar politicamente" essas crianças.

A Liga dos Direitos Humanos (LDH), a Federação Internacional de Direitos Humanos (FIDH), Amnistia Internacional (AI) e a Human Rights Watch (HRW), além do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), e outros organismos condenaram, durante uma conferência de imprensa em Paris, o facto de o Executivo francês ignorar as convenções internacionais sobre direitos da criança e permitir que centenas de crianças francesas permaneçam em campos de refugiados no nordeste da Síria.

"Estas crianças são vítimas, inocentes, e também francesas. Quando o Governo diz que é difícil repatriá-las, é impreciso. Existem convenções internacionais para proteger as crianças (das quais a França é signatária) e é evidente que esta convenção foi violada", alertou o presidente honorário da FIDH, Patrick Baudouin.