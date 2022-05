Frota russa do mar Báltico está a estudar potencial naval da NATO na região

A frota russa do mar Báltico iniciou esta quinta-feira exercícios navais com o objetivo de estudar as capacidades da NATO naquela região, no mesmo dia em que a Finlândia anunciou a decisão de aderir à Aliança Atlântica.

Os oficiais russos estão a analisar "as especificidades" da situação geopolítica naquela região, bem como a "composição, organização, localização e capacidades de combate das forças navais dos países da NATO", referiu, em comunicado, a Frota do Báltico.

Os exercícios táticos contam com a participação de quase uma centena de oficiais, além de mais de 50 navios da Marinha russa.