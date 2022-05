Jornal russo Novaia Gazeta recebe Grande Prémio de Jornalismo em França

O jornal de oposição russo Novaia Gazeta recebeu esta quinta-feira o "Grande Prémio de Jornalismo Michèle Léridon", durante as conferências do jornalismo em França.

No final de março, o jornal, dirigido pelo Prémio Nobel da Paz em 2021, Dmitri Mouratov, tinha suspendido as suas publicações em linha e em papel na Federação Russa, até ao fim da invasão russa da Ucrânia, em plena repressão do Kremlin contras as vozes dissonantes.

Depois, a parte da redação que tomou o caminho do exílio procura manter viva a Novaia Gazeta, através do media Novaia Gazeta Europa.