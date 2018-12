Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fuga precipitada com final trágico em Itália

Cinco menores e uma mulher morrem em discoteca.

Por Rita F. Batista | 09:46

"Corremos para as saídas mas as portas estavam trancadas", contou, em lágrimas, um jovem de 16 anos que sobreviveu à tragédia.



Cinco menores e uma mulher morreram na noite de sexta-feira durante uma fuga precipitada da discoteca Lanterna Azzurra, em Corinaldo, na província italiana de Ancona.



Centenas de pessoas assistiam a um concerto quando sentiram um cheiro intenso a ácido. Em pânico, tentaram sair do local, mas apenas uma das portas de emergência estava aberta.



Grupos compactos de pessoas correram, entre empurrões, para o que acabou por revelar-se uma armadilha, caindo de um muro alto à saída da discoteca.



Três raparigas e dois rapazes, com idades entre 14 e 16 anos, e uma mulher de 40 anos, que acompanhava a filha, morreram esmagados.



Há mais de 100 feridos, 13 em estado grave. Segundo os bombeiros, terá sido um spray de gás pimenta a causar o pânico.