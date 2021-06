Funcionária de restaurante condenada por homicídio de criança após reação alérgica a esparguete

Um menino, de sete anos, morreu após uma reação alérgica a esparguete. Cameron Wahid, de sete anos, entrou em choque anafilático (reação alérgica) grave ao comer macarrão feito com leite num restaurante na cidade de Ravello, na Costa Amalfitana, em Itália, onde passava férias com a família.

Segundo o The Mirror, os funcionários do restaurante foram avisados das alergias graves do menino, mas não entenderam o pedido.

Cameron desmaiou, em frente aos pais e ao irmão, depois de comer o prato de esparguete.



Homicida sai da prisão para aterrorizar família em Ourém Leia também

A empregada do restaurante foi considerada culpada por homicídio, em 2019, pelo tribunal italiano, em Salerno.