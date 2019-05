Funcionária despedida por dar almoço a aluno que não tinha dinheiro

Bonnie Kimball, funcionária de uma cafeteira escolar, em New Hampshire, nos Estados Unidos, diz ter sido despedida por ter oferecido o almoço a um aluno que não tinha dinheiro no cartão para pagar.

A trabalhadora da Escola Secundária Regional Mascoma Valley, encontrava-se na caixa registadora da cafeteira, quando reparou que o cartão do estudante não tinha dinheiro.

A funcionária terá deixado o aluno passar sem pagar enquanto lhe dizia: "Diz à tua mãe que a tua conta está sem dinheiro".

Bonnie confessou ainda à CNN, que a refeição tinha custado sete euros e que o estudante acabou por pagar no seguinte.

A funcionária foi questionada pelo gerente comercial da escola sobre o sucedido e acabou por ser despedida dias depois.

A mulher recebeu um documento dos recursos humanos com o fundamento para o seu despedimento. "O seu comportamento viola os procedimentos do serviço de caixa, as políticas de cobrança da escola e a regulação federal para refeições à borla", pode ler-se.

O diretor dos recursos humanos, Jaime Matheson, disse em declarações que o estudante nunca teria ficado sem refeição mesmo que não tivesse dinheiro e que Bonnie não foi despedida pelo gesto que teve.