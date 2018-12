Funcionário da Zomato come refeição de cliente antes de fazer a entrega

Empresa anunciou em comunicado que o homem acabou por ser despedido.

17:47

We take food tampering very seriously.



For more details: https://t.co/cHuLX1Bs4n — Zomato India (@ZomatoIN) 10 de dezembro de 2018

Um vídeo de um funcionário da empresa indiana Zomato a comer a refeição de um cliente antes de fazer a entrega está a correr as redes sociais e no Twitter há muitas pessoas indignadas com o sucedido.No vídeo divulgado é possível ver o funcionário a retirar embalagens do saco e a voltar a colocar já depois de ter comido parte do pedido do cliente.Como consequência deste ato, a empresa anunciou em comunicado, através do Twitter, que acabou por despedir o funcionário.Após o comunicado, várias pessoas manifestaram nas redes sociais o seu desagrado com o sucedido.