Cadela comilona acaba com a cabeça presa dentro de saco

Mal apanhou a dona distraída, a pastor alemão foi ver se tinha sobrado alguma coisa.

Há um mal comum a quase todos os cães... são uns comilões. É o caso da cadela Jade, que foi filmada a enfiar o focinho num saco de comida que a dona tinha pedido para entregarem em casa, em Ontário, no Canadá.



Mal apanhou a dona distraída, a pastor alemão foi ver se tinha sobrado alguma coisa. O pior foi que ficou com o focinho preso no saco.



A dona da cadela acabou por se rir da situação e antes de ajudar a cadela tirou uma fotografia, filmou e divulgou na internet.



"Esta é a razão pela qual não se deve meter a cabeça naquilo que não vos pertence", acrescentou a dona.