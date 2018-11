Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão recusa receber notificação postal e dificulta vida de carteiro

Vídeo do momento foi partilhado no Facebook e já é um fenómeno nas redes sociais.

01:30

Um carteiro foi forçado a batalhar contra a obstinação de um cachorro em Ashford, no Kent. Scott Brooks foi entregar uma notificação postal numa moradia, mas o residente canino voltou a colocá-la na rua através da porta do gato.



Incrédulo, Brooks filmou o momento. Por três vezes a notificação foi devolvida. Até que, talvez cansado da brincadeira, o cão lá aceitou o correio do dono.







O carteiro, de 27 anos, publicou o vídeo do momento no Facebook acompanhado da legenda "Quando tentas deixar um cartão, mas o cão não te deixa!". A publicação já conta com mais de 70 mil visualizações e 900 partilhas nas redes sociais.