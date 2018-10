Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão assustado faz expressão hilariante

Animal parece ter visto um fantasma.

01:30

Um cão foi apanhado a olhar em frente com o ar mais assustado do Mundo e ninguém percebe o que terá visto.



Cooper, de seu nome, está entretido com um osso enquanto a dona, ao lado, se entretém com o telemóvel, numa pacata tarde em Bloomington, Indiana (EUA).



De súbito, o animal fica de olhos esbugalhados, a olhar em frente.



Terá visto um fantasma? Ou seria um filme de terror na TV?