Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estafeta de pizzas que não se alimenta diz receber "os nutrientes do ar"

Homem alega apenas comer rebuçados "para tirar o sabor amargo da boca".

16:46

Um homem de 38 anos alega não comer nada há quatro anos além de rebuçados. Khai Ho, estafeta de pizzas, diz identificar-se como "respiratoriano" e que sobrevive apenas com 100 calorias por semana. Calorias essas provenientes dos rebuçados que ingere.



O homem, de Birkenhead, perto de Liverpool, acredita que a meditação o ajuda a "absorver todos os nutrientes que precisa do ar".



Khai, que pesa 82 quilos, revelou ao jornal britânico Daily Mail que muitas vezes recusava as refeições que a mãe lhe dava em criança, mas nos últimos quatro anos a meditação hindu permitiu que deixasse de comer durante meses. O estafeta alega comer apenas um rebuçado por semana para aliviar o sabor amargo da boca.



Apesar do alegado jejum, o homem diz que nunca esteve tão feliz e saudável. "Devia ter feito isto toda a minha vida", afirma Khai.



Inedia ou "respiratorianismo" é a crença de que é possível para uma pessoa viver sem consumir comida ou água.