Triatleta alemão expulso de restaurante por comer demasiado

Dono do estabelecimento decidiu proibir a sua entrada por ter comido 100 pratos.

Jaroslav Bobrowski, 30 anos, é um triatleta alemão que ia com regularidade ao buffet de 15,90 euros do running sushi (pequenos pratos com comida que estão sempre a circular num tapete).



