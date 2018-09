Triatleta expulso de restaurante por comer demasiado

Jaroslav Bobrowski serviu-se de cerca de 100 pratos de sushi num restaurante “all can you eat”, na Alemanha.

11:51

Um triatleta alemão foi expulso de um restaurante "all can you eat", onde cada cliente tem à sua disposição comida à descrição, em Baviera, na Alemanha. Jaroslav Bobrowski foi expulso depois de comer cerca de 100 pratos de sushi, uma quantia considerada inaceitável para a equipa de restauração.

O homem de 30 anos, participante da prova Iron Man, era cliente regular do estabelecimento. No entanto, não poderá visitar mais o espaço por ordem do proprietário.

"Quando estava a sair, queria deixar uma gorjeta, mas o empregado não a quis aceitar. Fui expulso por comer demasiado. Estou estupefacto", diz Jaroslav, citado pelo Newsweek.

De acordo com a mesma fonte, o atleta segue uma dieta radical onde chega a estar 20 horas em jejum para depois comer "até se sentir cheio", por forma a manter a massa gorda abaixo dos 10%.