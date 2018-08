Restaurante proíbe menores de 14 anos ao jantar

Proprietário do estabelecimento tomou a decisão devido ao mau comportamento das crianças.

Um restaurante alemão chamado Oma’s Kuche ("Cozinha da Avó") decidiu proibir a entrada a crianças menores de 14 anos a partir das 17 horas. Rudolf Markl, dono do estabelecimento, garante que foi obrigado a tomar a decisão depois do seu espaço ser palco de várias cenas de mau comportamento infantil.

"A medida não é contra as crianças, mas sim por causa dos pais, que, muitas vezes, permitem as traquinices dos filhos", confessa Rudolf. O proprietário refere que "copos de vinho entornados, gritos e mesas arrasadas, com toalhas e louças no chão" eram algumas das travessuras das crianças que jantavam no restaurante.



"(Os pais) reconhecem isso com um sorriso, continuam a comer e não querem saber de todo", acrescenta Rudolf, citado pelo Deutsche Welle.

A gerência do restaurante garante que há muito ponderava a proibição infantil ao jantar. O proprietário tomou finalmente a decisão quando algumas crianças danificaram fotografias antigas que havia no estabelecimento.

Rudolf garante que a decisão tomada tem trazido ao restaurante e aos clientes um ambiente mais calmo e tranquilo.

O departamento contra a discriminação alemã está a investigar o caso e avisa para a possibilidade de surgirem protestos e reclamações contra o restaurante.