"Abandonamos as crianças", lamenta Papa Francisco

Sumo Pontífice escreveu carta em que fala sobre "vergonha e arrependimento".

14:23

O Vaticano divulgou, esta segunda-feira, uma carta do Papa Francisco endereçada ao "povo de Deus", onde o sumo pontífice pede desculpa às crianças por terem sido negligenciadas e abandonadas, numa altura em que a Igreja Católica enfrenta um escândalo de abusos sexuais.Para Francisco, os abusos a menores feitos por "clérigos e pessoas consagradas" são crime, um crime "que gera profundas feridas de dor e impotência".Pedindo perdão em nome da Igreja, o Papa pede para situações futuras não sejam "ocultadas e perpetuadas". "As feridas nunca desaparecem e nos obrigam a condenar veementemente essas atrocidades, bem como unir esforços para erradicar essa cultura da morte"."As feridas nunca prescrevem", salienta, com "vergonha e arrependimento" pelo facto da Igreja não ter agido "a tempo para reconhecer a dimensão e a gravidade do dano que estava sendo causado em tantas vidas"."Nós negligenciamos e abandonamos os pequenos", lamenta.