Papa Francisco faz visita surpresa a amiga

Encontro aconteceu na Via Alessandria, em Roma (Itália), e gerou "alegria e espanto" entre os habitantes do bairro.

O Papa Francisco fez uma visita surpresa, no sábado, a uma amiga que, devido a uma doença, não consegue sair de casa. O encontro aconteceu na Via Alessandria, em Roma (Itália), e gerou "alegria e espanto" entre os habitantes do bairro.



O líder da Igreja Católica fez questão de visitar a idosa, que já tinha manifestado várias vezes o desejo de ver o Papa.



Francisco recebeu ainda outro morador, também doente, que foi ao seu encontro "pedir consolo e oração".



A visita durou cerca de uma hora e o Papa distribuiu abraços a um grupo de moradores que se apercebeu da sua presença no local.