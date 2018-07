Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Papa afasta cardeal suspeito de abusos

Arcebispo McCarrick está a ser acusado da prática de vários crimes sexuais.

Por Rita F. Batista | 01:30

O Papa Francisco suspendeu este sábado do exercício de funções o antigo arcebispo de Washington, nos Estados Unidos, Theodore McCarrick, de 88 anos, que está a ser investigado por abusos sexuais a menores. O chefe do Vaticano ordenou ainda que este conduza "uma vida de oração e penitência".



O arcebispo enviou uma carta dirigida ao Papa na qual apresentou o seu pedido de "resignação" como membro do Colégio Cardinalício após ter sido tornado público o escândalo que o envolve em crimes de abusos sexuais a menores e comportamentos sexuais inapropriados com adultos.



Uma nota da sala de imprensa do Vaticano fez saber que o Papa Francisco não só autorizou o afastamento do cardeal como ordenou "uma vida de penitência" até que as acusações de abuso sexual de que é alvo sejam examinadas num julgamento da Igreja Católica.