Menina de três anos recupera de "cancro fatal" após beijo do papa

Pais da criança chegaram a planear o funeral da filha, em 2015, em Filadélfia, Estados Unidos.

10:34

Uma menina de três anos, Gianna Masciantonio, que foi fotografada a receber um beijo do papa Francisco em Filadélfia, Estados Unidos, em 2015, conseguiu recuperar totalmente de um tumor no cérebro.



A criança, que conheceu o papa quando tinha um ano e estava acompanhada pela sua família, havia sido dignosticada com um tumor cerebral fatal, mas acabou por resistir totalmente à doença cerca de três anos depois.



Segundo avança o jornal britânico Metro, os pais já planeavam, em 2015, o funeral da filha quando os médicos disseram que a menina não vivia mais do que algumas semanas.



"A vida da Gianna é um milagre. O papa Francisco a beijá-la é a forma de Deus mostrar que esteve connosco nesta jornada e está a escutar as nossas orações", disse o pai da criança, Kristen Masciantonio.



Após ultrapassarem este momento, os pais de Gianna fundaram uma instituição de caridade para arrecadar dinheiro para ajudar outras crianças com tumores cerebrais.