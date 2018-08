Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina torna-se na primeira modelo com síndrome de down a vencer concurso de beleza internacional

Jovem de 19 anos contrariou diagnóstico de um médico que sempre lhe disse que nunca iria saber sequer falar.

Kate Grant, uma jovem de 19 anos, tornou-se na primeira modelo portadora de síndrome de Down, a vencer uma competição de beleza internacional.

A jovem venceu o concurso Teen Ultimate Beauty of The World, que teve lugar na Irlanda do Norte, e que tem como mote a celebração da diversidade.



O evento conta com três categorias para crianças, jovens e adultos e não olha apenas a critérios físicos, como o peso e a estatura. Esta competição apoia ainda a fundação Make-A-Wish, que ajuda crianças com doenças terminais a cumprir os seus maiores sonhos.



Kate subiu à passerelle, onde desfilou com vários conjuntos de roupa, incluindo umas calças de ganga e uma t-shirt branca, um vestido preto e branco e ainda um outro cheio de lantejoulas e brilhantes.



Assim, a jovem cumpriu o seu maior desejo. Kate sonhava ser modelo desde os 13 anos de idade e sempre foi uma grande fã de maquilhagem, roupa e moda. Até aqui, a menina já tinha desfilado na Semana de Moda de Belfast e para algumas marcas de roupa, mas o seu trabalho nunca tinha sido realmente reconhecido.



Tudo mudou quando a sua mãe, Deirdre, publicou no Facebook uma foto da filha vestida para o Baile de Finalistas e na qual perguntava se seria um sonho irrealista a filha se tornar modelo um dia. Qual não foi a sua surpresa quando a publicação foi partilhada mais de 20 mil vezes e vista pelo diretor de moda Taylor-Rae Hamilton, que convidou a jovem a participar no concurso de moda internacional.



Em declarações ao jornal The Sun, a progenitora explicou que os médicos sempre lhe disseram que a menina nunca iria aprender a ler ou a falar. "Lembrei-me desse médico quando ela fez o seu discurso de agradecimento em cima do palco, no qual falou nas suas esperanças numa sociedade inclusiva, na qual as pessoas como ela são tratadas de igual forma", disse.



Agora que venceu o concurso, Kate irá ser presentada com várias sessões fotográficas ao longo do próximo ano e será júri e mentora na competição de 2019."Quero que as próximas gerações que tenham necessidades especiais saiam que o verdadeiro significado da beleza é quem tu és e não o que tu pareces. A bondade, a compaixão e o brilho interior são o que fazem a beleza. Se os júris viram isso em mim, então eu sou feliz", afirmou Kate.