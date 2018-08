Irmãs entram em trabalho de parto no mesmo dia e no mesmo hospital

Crianças nasceram com três horas de diferença.

Duas irmãs do Reino Unido foram surpreendidas quando se aperceberam que iam dar à luz no mesmo dia e no mesmo hospital. A história é contada pelo jornal The Mirror.

Chantelle Grace, de 30 anos, tinha o parto previsto para dia 29 de julho. Já a irmã, Natasha Palmer, iria dar à luz um dia depois, 30 de julho. Mas os planos iniciais foram alterados...

A surpresa aconteceu quando Grace já estava no hospital a preparar o nascimento do bebé. Em trabalho de parto há cerca de 12 horas, Grace ouviu uma voz que lhe pareceu conhecida - a do namorado da irmã.

O insólito veio a confirmar-se quando o marido de Grace saiu da sala de parto para ver quem estava na sala do lado. Era a Natasha, que também estava prestes a dar à luz, acompanhada por toda a família.



Os bebés acabaram por nascer apenas com 3 horas de diferença entre eles.

"Foi surreal quando nos apercebemos, mas na manhã seguinte foi perfeito porque estávamos no mesmo quarto a conversar", disse Natasha, citada pela publicação.