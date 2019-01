Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionário de restaurante "apanhado" em momento viral com cliente autista

Empregado da Dunkin Donuts, nos Estados Unidos, dançou com um cliente e recebeu largos elogios nas redes sociais.

09:44

Um funcionário de um restaurante de Donuts - Dunkin Donuts - nos Estados Unidos, foi "apanhado" a dançar com um cliente autista. O vídeo foi partilhado no Facebook e já se tornou viral nas redes sociais, nas quais o funcionário foi bastante elogiado.



Segundo avança a Fox News, o vídeo foi publicado há duas semanas e já tem mais de 141 mil visualizações, mil gostos e cerca de 900 partilhas.



No vídeo é possível ver Bryan Lara, de 36 anos, a dançar ao som da cantora Lady Gaga para o jovem autista Donald Simon, de 26 anos, que não consegue falar.



"Este é um pequeno pedaço de luz. É um gesto de caridade humana", disse a mãe de Donald, de acordo com a mesma fonte, que recebeu o vídeo da dança entre o filho e o funcionário.