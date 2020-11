Trabalhadores em teletrabalho devem pagar mais impostos para ajudar quem recebe menos

O Deutsche Bank propôs que os funcionários que se mantenham em teletrabalho - trabalhar a partir de casa - após a pandemia paguem impostos para ajudar os trabalhadores com salários mais baixos. Os economistas do Deutsche Bank querem que os funcionários paguem um imposto de 5% por cada dia que realizem trabalho remoto.O relatório defende que o funcionário com condições médias na empresa não iria sentir o peso dessa taxa pois não teria de se deslocar para o trabalho e não teria a necessidade de comprar almoço durante a viagem ou roupas formais.Segundo os cálculos realizados pelo Deutsche Bank, só nos Estados Unidos seria possível arrecadar cerca de 41 mil milhões de euros, na Alemanha cerca de 20 mil milhões e mais de 10 mil milhões no Reino Unido. O grupo defende que este dinheiro chegaria para financiar os subsídios dos trabalhadores com salários mais baixos e que não podem realizar teletrabalho.Contas feitas ao valor diário deste imposto mostram que um trabalhador que ganhe em média cerca de 39 mil euros por ano fique com menos 8 euros por dia no seu salário.A pandemia do novo coronavírus veio revolucionar a forma de trabalhar em todo o Mundo. O teletrabalho passou de exceção à regra para a nova regra, pelo menos enquanto não existir uma forma de travar a Covid-19.