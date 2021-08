Furacão Henri põe fim a concerto em Nova Iorque com Paul Simon e Bruce Springsteen

O furacão Henri, que se aproxima da costa leste dos EUA, obrigou as autoridades a interromper um concerto com milhares de pessoas no Central Park, em Nova Iorque, em que deveriam atuar Paul Simon e Bruce Springsteen, entre outros.

O espetáculo "We Love NYC: The Home Concert", que assinalava a recuperação em relação à pandemia de covid-19 e a reabertura dos concertos naquela cidade, foi interrompido em plena atuação do cantor Barry Manilow, com um alerta pedindo aos espetadores para deixarem o recinto rapidamente.

"Devido ao clima severo que se aproxima, todos os espetadores no evento devem dirigir-se com calma às saídas mais próximas e sair do parque", apelou a polícia nova-iorquina (NYPD, na sigla em inglês) nas redes sociais.