Futebolista de 17 anos morre ao defender penálti com o peito

O jovem guarda-redes argentino Ramón Ismael Coronel, de 17 anos, morreu depois de ter defendido uma grande penalidade com o peito, em Santa Fé, na Argentina.Segundo avança a imprensa argentina, o guarda-redes, mais conhecido por Piki Coronel, defendeu, correu para festejar o sucedido e acabou por desfalecer em campo, acabando por morrer no hospital.De acordo com testemunhas, não havia ambulância disponível no local, sendo por isso necessário transportar a vítima para uma unidade hospitalar.Foi diagnosticada uma paragem cardiorrespiratória ao jogador.O futebolista pertencia ao Club Unión Golondrina Santa Fe.