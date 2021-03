Gabigol apanhado em casino ilegal

O avançado do Flamengo e da seleção brasileira Gabriel Barbosa - Gabigol - foi detido ontem de madrugada pela Polícia Civil de São Paulo ao ser apanhado com outras 300 pessoas num casino ilegal no bairro Vila Olímpia.O jogo no Brasil é proibido e, além do mais, São Paulo está sob toque de recolher das 20 horas às 5 da manhã do dia seguinte, devido ao combate à explosão de casos e de mortes provocados pela Covid-19, pelo que o futebolista e os outros cerca de 300 detidos infringiram vários dispositivos legais. Gabigol tentou inicialmente esconder-se, cobrindo a cabeça com um pano.