Galileo, o cavalo Puro Sangue inglês que vale mais do que qualquer estrela do futebol.

Chama-se Galileo e é o cavalo mais valioso do Mundo. Aos 22 anos, e depois de ter somado vitórias em algumas das corridas de cavalos mais importantes do mundo, este Puro Sangue inglês está avaliado em 200 milhões de euros e é considerado um autêntico imperador da reprodução.

A história de Galileo começou em 1998, quando nasceu, mas só quando começou a ser treinado pelo irlandês Aidan O’Brien e entrou nas primeiras corridas, passou a ser um nome respeitado nas corridas. Venceu em provas tão importantes como o Derby de Epsom, o Irish Derby ou até o Queen Elizabeth Stakes. Mas desde que sofreu a sua primeira derrota, no Breeder’s Cup Classic de Belmont Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, está retirado dos grandes palcos.

Agora, já sem competir, Galileo continua a faturar milhões, já que é provavelmente o Puro Sangue com mais solicitações para reproduzir, no Mundo. De acordo com a imprensa britânica, 89 vencedores de grandes corridas de cavalos são filhos de Galileo. A título de curiosidade, no Derby de Epsom de 2019, corrida que Galileo chegou a vencer, estavam em prova 12 netos ou bisnetos deste campeão.

Galileo vive atualmente na sede do maior criador de cavalos de corrida Puro Sangue inglês do mundo, em Coolmore Stud, na Irlanda, e os seus proprietários podem chegar a cobrar 700 mil euros por cada acasalamento.