Ghislaine Maxwell considerada culpada por tráfico sexual de menores

Após cinco dias de deliberações, um júri de Nova Iorque considerou quarta-feira à noite Ghislaine Maxwell culpada de cinco dos seis crimes de que era acusada, entre eles o mais grave: tráfico sexual de menores. Algumas vítimas dizem-se aliviadas, pois consideram os crimes de Ghislaine piores do que os do entretanto falecido bilionário Jeffrey Epstein, para quem a socialite britânica terá durante anos procurado e aliciado menores para fins sexuais.









“Há dez anos que sonhava com este dia sem saber se chegaria”, afirmou Virginia Giuffre, uma das jovens aliciadas por Ghislaine para serem abusadas por Epstein. “Espero que o veredicto demonstre que ninguém está acima da lei, que até os que têm grande poder e privilégios prestam contas quando abusam sexualmente de jovens e as exploram”, afirmou outra vítima, Annie Farmer, a única testemunha que usou o nome real quando prestou depoimento. “Espero que a sentença traga consolo a quem dele necessite”, concluiu.

A condenação pode significar 65 anos de cadeia para Ghislaine. Só o crime de tráfico sexual de menores pode ser punido com pena até 40 anos. A decisão caberá à juíza Alison Nathan, ex-conselheira do Presidente Barack Obama.









Leia também Procuradora diz que Ghislaine Maxwell “entregava jovens para abusos sexuais” Epstein, recorde-se, morreu na cadeia em 2019, quando aguardava julgamento por abusos sexuais de centenas de menores, mas tinha já sido condenado em 2008 por abusar de uma adolescente de 14 anos.

A sua morte foi considerada suicídio, mas até hoje persistem rumores sobre outras causas, desde logo porque Epstein conhecia os segredos de muitos outros homens poderosos, entre eles o ex-Presidente Donald Trump e também o príncipe André, segundo filho da rainha Isabel II, de Inglaterra, que Giuffre também acusa de abusos sexuais e que poderá igualmente vir a ser julgado.



PORMENORES

“A mão direita do Diabo”









Desacreditar vítimas



Os advogados de Ghislaine, que vão recorrer da sentença, tentaram desacreditar as testemunhas dizendo que foram pagas, tendo recebido milhões de dólares de um fundo criado para apoiar as vítimas de Epstein.

Virginia Giuffre conta que Ghislaine prometeu ajudá-la a realizar o sonho de ser massagista clínica se fosse trabalhar para o magnata. Em vez disso, acabou nas garras do pedófilo. “Ela é pior do que Epstein. O que fez é imperdoável”, diz, classificando a socialite como “a mão direita do Diabo”.