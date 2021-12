Socialite Ghislaine Maxwell considerada culpada de tráfico sexual de menores em esquema com Jeffrey Epstein

A socialite inglesa Ghislaine Maxwell foi considerada culpada de vários crimes de tráfico de seres humanos, incluindo menores com fins sexuais. Em causa está um esquema com o ex-namorado, o milionário Jeffrey Epstein, no qual eram traficadas jovens menores para serem abusadas sexualmente. Algumas das vítimas tinham 14 anos quando foram alvo de abusos por parte do casal.

O julgamento decorreu num tribunal em Manhattan, Nova Iorque, EUA, no qual foram ouvidas 24 testemunhas em dez dias de sessão de julgamento.

O veredicto chega mais cedo do que o previsto, uma vez que se esperava decisão apenas daqui a seis semanas.

Em tribunal, os procuradores a cargo do caso disseram que Maxwell "aproveitou-se da vulnerabilidade das menores, manipulou-as e entregou-as para serem abusadas sexualmente".

Quatro vítimas ouvidas em tribunal relataram o horror vivido às mãos de Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein, acusando a socialite de participar nos abusos com o então companheiro, que se matou na prisão.