Gibraltar bloqueia acordo do Brexit

Reino Unido e Comissão Europeia já têm acordo sobre Declaração Política relativa à futura relação mas Espanha ameaça vetar documento.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O Reino Unido e a Comissão Europeia chegaram esta quinta-feira a acordo sobre a Declaração Política que acompanha o acordo do Brexit e que irá determinar a futura relação entre Londres e os antigos parceiros europeus após o Brexit, mas a Espanha ameaça agora deitar por terra meses de complicadas negociações por causa da questão de Gibraltar.

Em causa está o que Madrid diz ser a "linguagem ambígua" do acordo no que diz respeito ao ‘Rochedo’, território britânico há mais de 300 anos mas cuja soberania Espanha nunca deixou de reivindicar. Tal como o resto do Reino Unido, Gibraltar vai abandonar a UE no dia 29 de março do próximo ano, mas Espanha exige que fique explícito no documento que qualquer decisão sobre o futuro do território terá de ser objeto de negociações diretas entre Londres e Madrid.



A Comissão está relutante em alterar o texto que foi fechado na semana passada para não abrir um precedente que pode ser explorado para introduzir outras alterações. Sugere, como alternativa, inscrever a exigência espanhola num documento anexo ao acordo, mas até agora Madrid tem-se recusado a aceitar esta solução.

A ameaça de veto espanhola é neste momento o principal obstáculo à assinatura do acordo do Brexit no Conselho Europeu Extraordinário de domingo, após as partes terem chegado ontem a acordo sobre a Declaração Política que estabelece as bases de uma "parceria económica ambiciosa, abrangente e equilibrada".